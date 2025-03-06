الدوري الأوروبي
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1 - 2
انتهت
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بريان بروبي 10'
هوغو لارسون 27'إيلايس سكيري 70'
(½ 1-1) (انتهت 1-2)

أياكس ضد آينتراخت فرانكفورتالنتائج والإحصائيات,