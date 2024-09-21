الدوري الألماني
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2 - 1
ن م
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T. Rothe 4'W. Jeong 6'
M. Buelter 67'
(ش١ 2-0) (ن م 2-1)

أونيون برلين v هوفينهايمالنتائج والإحصائيات,