الدوري الألماني
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2 - 1
ن م
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B. Hollerbach 1'R. Skov 24' (جزاء)
N. Amiri 5' (جزاء)
(ش١ 2-1) (ن م 2-1)

أونيون برلين v ماينتسالنتائج والإحصائيات,