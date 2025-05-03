الدوري الألماني الدرجة الأولى
team-logo
2 - 2
انتهت
team-logo
توم روثي 37'لاسزلو بينيس 84'
ينس ستيج 2', 15'
(½ 1-2) (انتهت 2-2)

أونيون برلين ضد فيردر بريمنالنتائج والإحصائيات,