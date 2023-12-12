دوري أبطال أوروبا
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2 - 3
ن م
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كيفن فولاند 45' + 1'Alex Kral 85'
خوسيلو 61', 72'داني سيبايوس 89'
(ش١ 1-0) (ن م 2-3)

أونيون برلين v ريال مدريدالنتائج والإحصائيات,