Conference League
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0 - 3
ن م
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R. Morishita 17'M. Szczepaniak 77'باول وزوليك 86'
(ش١ 0-1) (ن م 0-3)

أومونيا نيقوسيا v ليجيا فارسزاواالنتائج والإحصائيات,