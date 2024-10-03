Conference League
team-logo
4 - 0
ن م
team-logo
S. Coulibaly 51'A. Kakoullis 81', 90'S. Alioum 86'
(ش١ 0-0) (ن م 4-0)

أومونيا نيقوسيا v فايكينجورالنتائج والإحصائيات,