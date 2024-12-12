Conference League
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3 - 1
ن م
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A. Kakoullis 52'W. Semedo 66'S. Alioum 90' + 6'
D. Beljo 62'
(ش١ 0-0) (ن م 3-1)

أومونيا نيقوسيا v رابيد فييناالنتائج والإحصائيات,