الدوري الأوروبي
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3 - 0
ن م
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A. El Kaabi 45', 59'S. Hezze 53'
(ش١ 1-0) (ن م 3-0)

أولمبياكوس v سبورتنج براجاالنتائج والإحصائيات,