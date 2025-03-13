الدوري الأوروبي
team-logo
2 - 1المجموع 2 - 4
انتهت
team-logo
رومان ياريمتشيوك 53', 65'
كاسبر هوغ 36'
(½ 0-1) (انتهت 2-1)

أولمبياكوس ضد بودو / جليمتالنتائج والإحصائيات,