الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 1
ن م
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أنتي بوديمير 34', 74'
O. Oskarsson 90' + 4'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

أوساسونا v ريال سوسييدادالنتائج والإحصائيات,