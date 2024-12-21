الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 2
ن م
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لوكاس تورو مارسيت 25'
G. Guruzeta 31'أليكس بيرينغر 74'
(ش١ 1-1) (ن م 1-2)

أوساسونا v أتلتيك بيلباوالنتائج والإحصائيات,