كأس إيطاليا
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3 - 1
ن م
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J. Bijol 20'L. Lucca 44' (جزاء)J. Ekkelenkamp 47'
Simy 25'
(ش١ 2-1) (ن م 3-1)

أودينيزي v ساليرنيتاناالنتائج والإحصائيات,