الدوري الإيطالي
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3 - 0
ن م
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J. Ekkelenkamp 19', 65'فلوران ثوفين 90'
(ش١ 1-0) (ن م 3-0)

أودينيزي v إيمبوليالنتائج والإحصائيات,

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