الدوري الألماني الدرجة الأولى
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1 - 3
انتهت
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ستيف مونييه 90'
شوتو ماشينو 25' (ضربة جزاء)الكسندر برنهاردسون 40', 51'
(½ 0-2) (انتهت 1-3)

أوجسبورج ضد هولشتاين كيلالنتائج والإحصائيات,