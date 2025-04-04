الدوري الألماني الدرجة الأولى
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1 - 3
انتهت
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ديميتريوس جيانوليس 30'
جمال موسيالا 42'هاري كين 60'كريسلاين ماتسيما 90' + 3' (هدف عكسي)
(½ 1-1) (انتهت 1-3)

أوجسبورج ضد بايرن ميونخالنتائج والإحصائيات,