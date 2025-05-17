الدوري الألماني الدرجة الأولى
team-logo
1 - 2
انتهت
team-logo
فيليب تيتز 41'
اندري ايليتش 69', 90' + 4'
(½ 1-0) (انتهت 1-2)

أوجسبورج ضد أونيون برلينالنتائج والإحصائيات,