الدوري الأوروبي
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2 - 0
ن م
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S. Edozie 67'A. Dreyer 90' + 4'
(ش١ 0-0) (ن م 2-0)

أندرلخت v لودوجوريتس رازجرادالنتائج والإحصائيات,