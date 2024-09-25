الدوري الأوروبي
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2 - 1
ن م
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Y. Verschaeren 61'كاسبر دولبيرج 66' (جزاء)
اداما تراوري 86'
(ش١ 0-0) (ن م 2-1)

أندرلخت v فيرنسفاروشالنتائج والإحصائيات,