الدوري الأوروبي
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2 - 2المجموع 2 - 5
انتهت
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لويس فاسكيز 19', 55'
يوسف النصيري 4'Yusuf Akcicek 63'
(½ 1-1) (انتهت 2-2)

أندرلخت ضد فنربخشهالنتائج والإحصائيات,