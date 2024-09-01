الدوري الفرنسي
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1 - 4
ن م
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H. Abdelli 67' (جزاء)
Y. Ndayishimiye 6'H. Boudaoui 25'E. Guessand 72', 85'
(ش١ 0-2) (ن م 1-4)

أنجييه v نيسالنتائج والإحصائيات,