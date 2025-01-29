دوري أبطال أوروبا
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4 - 2
ن م
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M. Rogers 3', 5', 90' + 1'أولي واتكينز 60'
A. Idah 36', 38'
(ش١ 2-2) (ن م 4-2)

أستون فيلا v سيلتيكالنتائج والإحصائيات,