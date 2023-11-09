Conference League
team-logo
2 - 1
ن م
team-logo
Diego Carlos 61'أولي واتكينز 81'
Vangelis Pavlidis 52'
(ش١ 0-0) (ن م 2-1)

أستون فيلا v أي زد ألكمارالنتائج والإحصائيات,