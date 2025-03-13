الدوري الأوروبي
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3 - 1المجموع 4 - 3
انتهت
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نيكو ويليامز 45' + 3', 82'يوري بيرشيكي 68'
لياندرو باريديس 90' + 3' (ضربة جزاء)
(½ 1-0) (انتهت 3-1)

أتلتيك بيلباو ضد روماالنتائج والإحصائيات,