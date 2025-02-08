الدوري الإسباني – لا ليجا
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3 - 0
ن م
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O. Sancet 42' (جزاء), 45' + 1', 79'
(ش١ 2-0) (ن م 3-0)

أتلتيك بيلباو v جيروناالنتائج والإحصائيات,