الدوري الأوروبي
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3 - 0
ن م
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A. Boiro 6'B. Prados 24'G. Guruzeta 54'
(ش١ 2-0) (ن م 3-0)

أتلتيك بيلباو v إيلفسبورجالنتائج والإحصائيات,