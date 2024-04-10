دوري أبطال أوروبا
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2 - 1
ن م
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رودريجو دي بول 4'Samuel Dias Lino 32'
Sebastien Haller 81'
(ش١ 2-0) (ن م 2-1)

أتلتيكو مدريد v بوروسيا دورتموندالنتائج والإحصائيات,