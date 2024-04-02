دوري روشن السعودي
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0 - 8
ن م
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كريستيانو رونالدو 11', 21', 42'ساديو ماني 33'عبد المجيد الصليهم 44'Abdulrahman Ghareeb 51'Abdulaziz Al Aliwa 63', 86'
(ش١ 0-5) (ن م 0-8)

أبها v النصرالنتائج والإحصائيات,