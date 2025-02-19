دوري أبطال أوروبا
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3 - 1مجم 4 - 3
ن م
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إيفان بيريسيتش 53'I. Saibari 74'R. Flamingo 98'
تيموتي وياه 63'
(ش١ 0-0) (ن م 2-1) (و إ 3-1)

آيندهوفن v يوفنتوسالنتائج والإحصائيات,

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