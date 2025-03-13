الدوري الأوروبي
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4 - 1المجموع 6 - 2
انتهت
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جان ماتيو باهويا 7'ماريو جوتزه 25', 82'هوجو إيكيتيكي 67'
كينيت تايلور 78'
(½ 2-0) (انتهت 4-1)

آينتراخت فرانكفورت ضد أياكسالنتائج والإحصائيات,