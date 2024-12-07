الدوري الألماني
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2 - 2
ن م
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H. Ekitike 55'C. Uzun 74'
P. Tietz 60'S. Essende 71'
(ش١ 0-0) (ن م 2-2)

آينتراخت فرانكفورت v أوجسبورجالنتائج والإحصائيات,