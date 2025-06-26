كأس العالم للأندية
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0 - 4
انتهت
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N. Deossa 30'جيرمان بيرتيرامي 34', 90' + 7'خيسوس كورونا 39'
(½ 0-3) (انتهت 0-4)

آوراوا ريد دياموندز ضد مونتيريالنتائج والإحصائيات,