دوري روشن السعودي
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3 - 2
ن م
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ألكساندر ميتروفيتش 45' + 5', 84'M. Aljuwayr 73'
فرونسوا كامانو 49'حبيبو محمدو ديالو 53'
(ش١ 1-0) (ن م 3-2)

الهلال v ضمكالنتائج والإحصائيات,