دوري أبطال آسيا النخبة
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4 - 0مجم 4 - 1
ن م
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حمد اليامي 30'مالكوم 42'سالم الدوسري 51' (جزاء)ناصر الدوسري 90' + 2'
(ش١ 2-0) (ن م 4-0)

الهلال v باختاكورالنتائج والإحصائيات,