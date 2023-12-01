دوري روشن السعودي
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3 - 0
ن م
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Sergej Milinkovic-Savic 64'ألكساندر ميتروفيتش 89', 90' + 2'
(ش١ 0-0) (ن م 3-0)

الهلال v النصرالنتائج والإحصائيات,