دوري روشن السعودي
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3 - 1
ن م
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Michael 58'روبن نيفيز 74' (جزاء)Ali Al-Bulayhi 90' + 15'
Lucas Zelarayan 57'
(ش١ 0-0) (ن م 3-1)

الهلال v الفتحالنتائج والإحصائيات,