دوري روشن السعودي
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4 - 0
انتهت
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ألكساندر ميتروفيتش 28'سالم الدوسري 65'كايو 90' (ضربة جزاء), 90' + 2'
(½ 1-0) (انتهت 4-0)

الهلال ضد العروبةالنتائج والإحصائيات,