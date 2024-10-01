دوري أبطال آسيا النخبة
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5 - 0
ن م
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ماركوس ليوناردو 11'ألكساندر ميتروفيتش 15'خليفة الدوسري 47'N. Al Dawsari 73'محمد كنو 90' + 5'
(ش١ 2-0) (ن م 5-0)

الهلال v الشرطةالنتائج والإحصائيات,