دوري روشن السعودي
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2 - 2
ن م
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سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش 31'سالم الدوسري 46'
دانييل بودنس 7'محمد الشويرخ 68'
(ش١ 1-1) (ن م 2-2)

الهلال v الشبابالنتائج والإحصائيات,