دوري روشن السعودي
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3 - 1
ن م
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ألكساندر ميتروفيتش 3', 29' (جزاء)خاليدو كوليبالي 52'
أمير سعيود 90' + 6'
(ش١ 2-0) (ن م 3-1)

الهلال v الرائدالنتائج والإحصائيات,