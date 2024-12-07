دوري روشن السعودي
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3 - 2
ن م
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سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش 42'ماركوس ليوناردو 87'علي البليهي 90' + 10'
كريم البركاوي 7'Y. Sunbul 77'
(ش١ 1-1) (ن م 3-2)

الهلال v الرائدالنتائج والإحصائيات,