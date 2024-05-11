دوري روشن السعودي
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4 - 1
ن م
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ألكساندر ميتروفيتش 15' (جزاء), 45' + 3'Ahmed Al-Juwaid 39' (هدف عكسي)Sergej Milinkovic-Savic 45' + 6'
Faiz Selemani 34'
(ش١ 4-1) (ن م 4-1)

الهلال v الحزمالنتائج والإحصائيات,