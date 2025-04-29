دوري أبطال آسيا النخبة
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1 - 3
انتهت
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سالم الدوسري 42'
روبرتو فيرمينو 9'إيفان توني 27'فراس البريكان 90' + 8'
(½ 1-2) (انتهت 1-3)

الهلال ضد الأهليالنتائج والإحصائيات,