دوري روشن السعودي
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2 - 3
ن م
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سالم الدوسري 74'ماركوس ليوناردو 83' (جزاء)
إيفان توني 47', 53', 88'
(ش١ 0-0) (ن م 2-3)

الهلال v الأهليالنتائج والإحصائيات,