دوري روشن السعودي
team-logo
6 - 0
ن م
team-logo
كريستيانو رونالدو 5', 12', 52'أوتافيو 18'ساديو ماني 45'محمد عبدالحكيم ال فتيل 88'
(ش١ 4-0) (ن م 6-0)

النصر v الوحدةالنتائج والإحصائيات,