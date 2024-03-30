دوري روشن السعودي
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5 - 1
ن م
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أوتافيو 20'Abdulrahman Ghareeb 45' + 7'كريستيانو رونالدو 64', 67', 87'
فيرجيل ميسيدجان 22'
(ش١ 2-1) (ن م 5-1)

النصر v الطائيالنتائج والإحصائيات,