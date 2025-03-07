دوري روشن السعودي
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2 - 2
ن م
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أيمن أحمد 45' + 2'كريستيانو رونالدو 45' + 11'
عبد الرزاق حمد الله 44' (جزاء)M. Al Shwirekh 67'
(ش١ 2-1) (ن م 2-2)

النصر v الشبابالنتائج والإحصائيات,