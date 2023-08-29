دوري روشن السعودي
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4 - 0
ن م
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كريستيانو رونالدو 13' (جزاء), 38' (جزاء)ساديو ماني 40'Sultan Al Ghanam 80'
(ش١ 3-0) (ن م 4-0)

النصر v الشبابالنتائج والإحصائيات,