دوري روشن السعودي
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1 - 3
ن م
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Ayman Ahmed 24'
كريم البركاوي 18'Mohammed Fouzair 46'أمير سعيود 87'
(ش١ 1-1) (ن م 1-3)

النصر v الرائدالنتائج والإحصائيات,