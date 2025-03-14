دوري روشن السعودي
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3 - 1
ن م
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كريستيانو رونالدو 4'ساديو ماني 26'جون دوران 41'
علي لاجامي 72' (هدف عكسي)
(ش١ 3-0) (ن م 3-1)

النصر v الخلودالنتائج والإحصائيات,